由於 AI 帶動 PCB 市場需求回升，PCB 製程鑽針及代鑽孔服務廠尖點科技 (8021-TW) 6 月起營收持續創新高，同時，尖點科技也將持續擴充產能，尖點擬發行 7 億元面額的無擔保可轉換公司及發行現增股 3000 張，合計籌資逾 10 億元。

尖點擬發行 7 億元面額的無擔保可轉換公司及發行現增股籌資，現增股暫訂以 100 元溢價發行，主辦券商爲福邦證券，申報案今 (23) 日獲金管會申報生效。

尖點科技 2025 年 1-11 月營收爲 39.44 億元，已超越以往任何年度營收，年增 22.56%。

尖點科技日前公布最新獲利資訊，10 月稅後純益 5681 萬元，年增 1.26 倍，單月每股純益 0.4 元，加計前三季財報，1-10 月稅後純益 2.97 億元，每股純益 2.09 元。

尖點科技 2025 年第三季營收 11.69 億元創新高，毛利率為 31.3%，較上季增加 1.9 個百分點，較去年同期增加 3.7 個百分點；第三季稅後純益 1.09 億元，季增 39.6%，年增 60.2%，每股純益 0.77 元。 1-9 月營收為 30.69 億元，毛利率為 29.1%，年增 3.3 個百分點，稅後純益 2.4 億元，年增 52.4%；每股純益 1.69 元。