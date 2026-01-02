鉅亨網新聞中心 2026-01-02 11:51

分析機構 Capitalwatch 發布《2026 年美股指數走勢預測研究》，指出 2026 年美股運行邏輯，將不再僅僅圍繞聯準會的貨幣政策，而是進入一個由「財政結構性變革」與「貨幣正常化」共同驅動的嶄新階段，預估標普 500 指數將在 2026 年底觸及 7,822 點，市場將經歷一次由數千億美元強制性買盤帶來的重新定價。

Capitalwatch 強調，2026 年最大的預期差並非來自聯準會，而是來自美國財政部的結構性變革，具體體現在《大而美法案》中「川普帳戶」的驚人威力。

這項法案規定，聯邦政府與包括 Michael Dell 所承諾的 62.5 億美元在內的慈善資金，將為數千萬兒童注入種子資金，且法律強制規定這些資金必須投資於追蹤如標普 500 等廣泛美股指數的低費率基金，並實行「只進不出」直至成年。

雖然此帳戶的注資將於 2026 年 7 月 4 日正式啟動，但華爾街的聰明資金絕不會坐等到年中才開始行動。預計從第二季度（4 月至 6 月）開始，將出現一波劇烈的搶籌行情，以搶佔這些必然入場的被動資金所帶來的流動性溢價，徹底顛覆傳統上「5 月賣出離場」的季節性魔咒。

從基本面來看，如果說 2024 年至 2025 年是人工智慧（AI）的「炒作期」，那麼 2026 年則迎來了「交卷期」。Capitalwatch 預測，2026 年標普 500 的 EPS 將實現 12% 至 15% 的強勁增長，達到 305 至 310 美元的區間。

此外，《大而美法案》永久性地恢復了 100% 紅利折舊，這為亞馬遜 (AMZN-US) 、微軟 (MSFT-US) 等 Hyperscalers 超過 5,200 億美元的 AI 資本支出提供了巨大的稅務補貼，直接增厚了企業的底線利潤。基於 313 美元的 EPS 預期，即使給予略高於歷史均值但合理反映降息週期與 AI 生產率爆發的 25 倍本益比（P/E），7,822 點的目標價仍有堅實的基本面支撐。

在技術路徑方面，通往 7,822 點的道路將充滿節奏感。年初第一季度預計將經歷一個在 6,900 至 7,000 點區間的蓄勢震盪，市場將消化去年的漲幅，並在聯準會主席鮑威爾五月離任前的不確定性中進行籌碼換手。

隨著「川普帳戶」啟動日期的臨近，搶跑資金將在第二、三季度推動指數進入主升浪，突破 7,500 點，圖表甚至暗示年中可能出現非理性超漲。最終，年底指數將回歸基本面支撐，收斂於 7,822 點的目標位。

基於此判斷，Capitalwatch 建議投資者應在 2026 年第一季度的任何回調中，積極買進代表指數的 ETF（如 SPY/VOO），並在 4 月前完成重倉佈局，等待 7 月財政資金的抬轎。

儘管 Capitalwatch 對市場前景極度看好，但仍提示兩大尾部風險：一是「AI 投資報酬率證偽」，即如果科技巨頭的巨額資本支出未能轉化為顯著營收增長，市場可能面臨殘酷的殺估值。

二是「再通膨」交易，若關稅政策疊加財政刺激導致消費者物價指數（CPI）重返 4% 高位，聯準會可能被迫停止降息甚至升息，這將是對估值最大的威脅。