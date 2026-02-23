鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-23 12:30

高盛 (GS-US) 上周六 (21 日) 發布最新研究報告指出，今年央視春晚人形機器人表演雖彰顯中國硬體工程顯著進步，但真實 AI 能力仍需驗證。

報告指出，宇樹、諾特力等民企機器人的高難度編排展現了多機協同、動態平衡與靈巧操作的技術突破，尤其在故障恢復、精準控制和仿生交互方面進步明顯。

高盛分析師 Jacqueline Du 指出，執行器技術與控制演算法的快速迭代支撐了這些突破，但春晚表演本質上是預設程序的精密展演，依靠預定軌跡，而非即時自主決策。儘管物理執行近乎完美，但在非結構化環境中的認知智慧、自適應學習與獨立操作能力尚未得到驗證。

Du 說：「這場秀證明了硬體成熟度，但 AI 大腦仍需實戰考驗。」

值得注意的是，春晚的全球影響力為人形機器人創造前所未有的公眾認知窗口。

高盛認為，億萬觀眾首次近距離接觸先進技術，有助於消解社會對機器人的陌生感與焦慮，為服務業、教育等領域的應用普及鋪路。這種認知革新可能比科技本身更具變革意義。

因此，高盛維持 2026 年全球人形機器人出貨量 5.1 萬台、2027 年 7.6 萬台的預測，較 2025 年 1.5-2 萬台實現數倍躍升，成長主力來自安保巡邏、展廳服務等商用場景，因其規避了高精度操作的複雜性。

短期利多則背後暗藏風險。高盛提醒投資人關注三重壓力；第一季業績可能受中國電動車市場拖累；銅銀等原物料成本攀升擠壓利潤；熱點炒作後的估值回調壓力。

長期致勝關鍵則是 AI 通用能力進化。「世界模型」技術路徑成為關鍵突破口，透過建構環境模擬系統，機器人可預判因果、自主學習規劃，邁向通用化與安全性的質變。