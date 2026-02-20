鉅亨網新聞中心 2026-02-20 11:30

2026 年中國馬年春晚中，人形機器人組成的「主角團」成為今年最吸睛的科技亮點。宇樹科技、銀河通用、松延動力及魔法原子等企業的機器人，在舞台上展示了從武術特技到家務處理的全方位能力，這股「科技風」也直接吹向消費市場。據統計，春晚開播僅兩小時，京東平台機器人搜索量環比增長超 300%，訂單量則暴漲 150%。

三登中國春晚 宇樹科技訂單暴漲150% 目標年出貨兩萬台邁向IPO(圖:央視擷圖)

宇樹科技做為春晚機器人合作夥伴，今年派出 24 台人形機器人演示《武 BOT》節目，展示了「賽博真功夫」。這些機器人完成了一系列突破性能極限的動作，包括全球首次連續花式翻桌跑酷、高度超過 3 公尺的彈射空翻，以及 Airflare 大回旋七周半等高難度武術動作。

宇樹科技創辦人王興興表示，此次核心亮點在於「全自主集群控制技術」的首次亮相。數十台機器人無需外部定位輔助，完全依靠機載傳感器、AI 融合定位算法及 3D 激光雷達，實時感知環境並自主規劃路徑，即便在劇烈運動後仍能精準定位，實現整齊劃一的動作執行。

春晚的熱度迅速轉化為訂單。銀河通用機器人的「小蓋」因展示盤核桃、疊衣服及串烤腸等靈巧動作走紅，售價人民幣 70 萬元的機型在 24 小時內斬獲數百台訂單。而宇樹科技的 G1 系列機器人也在京東上架後被搶購一空。

王興興透露，宇樹科技 2025 年的人形機器人出貨量已位居全球第一。展望 2026 年，公司目標出貨量將達到 1 萬至 2 萬台，多款更具實用性的服務型機器人亦在研發中。目前，宇樹科技已完成 IPO 輔導，預計於 2026 年正式提交申請，有望衝刺「人形機器人第一股」。

儘管市場反應熱烈，王興興對產業現狀仍保持理性觀察。他坦言，目前具身智能「大腦」尚未取得明顯技術突破，機器人仍需針對特定場景進行專門編程，距離進入千家萬戶的大規模應用仍屬早期。他也呼籲業內應保持克制，避免因資源湧入導致的「無效內捲」與同質化競爭。