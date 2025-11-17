search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱悅酒店集團(H-US)EPS預估下修至1.44元，預估目標價為167.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對凱悅酒店集團(H-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.56元下修至1.44元，其中最高估值3.48元，最低估值0.73元，預估目標價為167.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.48(3.48)5.216.27.93
最低值0.73(0.73)2.653.266.81
平均值1.78(1.86)3.734.697.37
中位數1.44(1.56)3.614.567.37

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值72.75億76.55億80.19億83.05億
最低值68.19億71.77億75.18億83.05億
平均值71.39億73.74億77.32億83.05億
中位數71.46億74.01億77.35億83.05億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-6.94-2.144.172.1012.99
營業收入21.04億30.71億58.16億67.22億66.97億

詳細資訊請看美股內頁：
凱悅酒店集團(H-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


