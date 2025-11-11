鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱悅酒店集團(H-US)EPS預估下修至1.56元，預估目標價為166.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對凱悅酒店集團(H-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.86元下修至1.56元，其中最高估值3.48元，最低估值0.73元，預估目標價為166.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.48(3.48)
|5.21
|6.2
|7.93
|最低值
|0.73(0.73)
|2.65
|3.26
|6.81
|平均值
|1.8(1.86)
|3.71
|4.68
|7.37
|中位數
|1.56(1.86)
|3.59
|4.56
|7.37
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|72.75億
|76.78億
|80.19億
|83.05億
|最低值
|68.19億
|71.77億
|75.18億
|83.05億
|平均值
|71.39億
|74.10億
|77.32億
|83.05億
|中位數
|71.38億
|74.09億
|77.35億
|83.05億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-6.94
|-2.14
|4.17
|2.10
|12.99
|營業收入
|21.04億
|30.71億
|58.16億
|67.22億
|66.97億
詳細資訊請看美股內頁：
凱悅酒店集團(H-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
