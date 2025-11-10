鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱悅酒店集團(H-US)EPS預估下修至2.03元，預估目標價為163.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對凱悅酒店集團(H-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.18元下修至2.03元，其中最高估值3.48元，最低估值0.73元，預估目標價為163.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.48(3.48)
|5
|6.2
|7.93
|最低值
|0.73(0.73)
|2.69
|3.26
|6.62
|平均值
|1.92(2.04)
|3.68
|4.6
|7.28
|中位數
|2.03(2.18)
|3.54
|4.47
|7.28
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|75.91億
|76.78億
|78.81億
|83.05億
|最低值
|68.19億
|71.77億
|75.18億
|83.05億
|平均值
|71.74億
|74.22億
|76.91億
|83.05億
|中位數
|71.64億
|74.23億
|77.06億
|83.05億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-6.94
|-2.14
|4.17
|2.10
|12.99
|營業收入
|21.04億
|30.71億
|58.16億
|67.22億
|66.97億
詳細資訊請看美股內頁：
凱悅酒店集團(H-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
