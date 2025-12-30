鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-12-30 11:09

外媒高度關注共軍最新一輪環台軍演，普遍解讀這不只是例行軍事動作，而是中國對美台軍事合作升溫所釋出的強烈政治與戰略訊號。多家外媒指出，這次演習重點已從「展示軍力」轉向「實際演練封鎖與拒止外部介入」。

中國解放軍周一（29 日）宣布展開代號為「正義使命 - 2025」的環台軍演，被視為史上最接近台灣的一次，劃設的 5 個演習區均在 12 海里範圍內，立即引發國際媒體密集報導。

《路透社》形容，這是中國近年來對台規模最大、措辭最強硬的一次軍事行動，明確點名對象不僅是所謂「台獨」勢力，也包括所謂的「外部干涉力量」，矛頭直指美國。

《CNN》指出，從解放軍公布的演習內容來看，這次重點並非傳統登陸作戰，而是測試「系統性封鎖能力」，包括對台灣港口、航道與空域的控制，目標在於切斷外國軍力進入台海的可能性。

多名軍事分析人士認為，中國正透過這類軍演，逐步模糊「演習」與「實戰準備」之間的界線。

美國《Axios》則將這次軍演直接連結到美國日前宣布對台 111 億美元軍售案。《Axios》指出，中國選在軍售案後不到兩周就啟動實彈演習，是一種「高度可預期、但刻意升級的回應」，目的在於向華府傳達紅線立場，同時測試區域各方反應。