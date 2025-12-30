中共實彈軍演 國防部證實：共軍共射2波次27枚多管火箭 譴責威脅區域和平穩定

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-12-30 20:11

中共今 (30) 日於台灣周邊 5 個公布的海域和空域範圍，進行實彈軍演射擊。國防部今日傍晚 17 時 30 分召開臨時記者會，針對中共片面於台海實施針對性實彈演習，除了予以譴責外，也公布共軍於今日 9 時至下午 1 時，由福建平潭、石獅區域向台灣北部、西南海域射擊多管火箭達 2 波次、共 27 枚，截至今日下午 3 時止，偵獲共機有 71 架次、有 35 架次逾越中線，進入我國中北部、西南部空域。

中共實彈軍演，國防部:共軍共射2波次27枚多管火箭，譴責威脅區域和平穩定。(國防部發言人孫立方)。(圖:翻攝自Youtube直播)

國防部發言人中將孫立方表示，中共東部戰區於今日上午片面宣布在台海周邊實施所謂針對性實彈軍演，此舉以窮兵黷武、不負責任且倒果為因的方式升高區域情勢，國防部已依戰備規定成立應變中心，派遣適切兵力應對相關海空情勢，也對於中共解放軍這種冒進行為，國防部除了譴責外，也強調此舉對鄰近國家海域造成很嚴重的國安影響。

國防部情次室次長中將謝日升則指出，截至今日下午 3 時止，國軍偵獲共機有 71 架次、有 35 架次逾越中線，進入我國中北部、西南部空域，共艦有 13 艘 11 艘進入我國 24 海浬；此外，共有實彈火箭打了 2 波，共 27 枚，也強調這次中共針對性軍演，不僅是恫嚇，也是影響到我國航安，據交通部民航局資料提供，今日受國內影響班次達 941 航班次，操演影響也影響到我國商船和漁船。

國防部作計室次長中將連志威指出，針對中共此次針對性軍演，國軍依「突發狀況處置規定」即時應處，並視敵情威脅徵候及程度，開設應變中心，國防部也整合海巡署弟兄應變，並下達各部隊實施立即戰備操演，妥適因應共軍由演轉戰之各種威脅，後續將持續掌握情勢發展，採取必要作為，做好防務部隊 藉以維持高戰備反應， 確保國家安全。

國防部法律司人權保障處處長少將于健昌表示，對中共於我國周邊海域實施實彈射擊 已經違反《聯合國憲章》第 2 條第 4 項禁止使用武力原則。國防部譴責中共亦違反《聯合國海洋法公約》及《芝加哥公約》等國際規範，呼籲中共回到以規則為基礎的國際秩序，停止挑釁行為，維護區域與國際安全。

政戰局文宣心戰處表示，共軍也對我國在心戰部分，散布有爭議性訊息有 16 則，內容多為抨擊國軍政策和演習武統為主，也強調將封鎖台灣港口，國防部立即提供國軍堅守的影片給予媒體澄清。

海巡署副署長謝慶欽強調，今日 9 時掌握中共發射 27 枚火箭砲 海巡署同步偵獲 4 艘中共海警船進入台灣北、東部海域，目前已增至 14 艘，侵擾馬祖、金門、烏坵及東沙等外離島海域。海巡署已即刻調派艦船艇於各海域一對一併行監控、強勢驅離。