2025-12-30

中共解放軍今 (30) 日上午 8 時至 18 時，對 由於近期中國媒體散播台北市景照片，宣稱由共軍無人機拍攝、俯瞰台北 101 等照片對外宣傳。對此，國防部今日傍晚記者會時澄清，此舉是典型的「認知作戰」手法，呼籲國人勿受假訊息操弄，也澄清國防部透由聯合情監偵手段，嚴密監控下，昨 (29) 日並無共軍大型無人機進入我 24 浬。

根據中國微博釋出一段 13 秒影片，內容是解放軍無人機俯瞰台北 101 的影片，101 背後還可清晰看到有飛機飛行的畫面，臉書軍事粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」分析指出，該照片利用長焦鏡頭壓縮感製造視覺錯覺，拍攝載台極可能根本未進入台灣領空。

對此，國防部今日傍晚澄清，這是典型的認知戰手法，國人切勿受其操弄，國防部透由聯合情監偵手段，昨日並無共軍大型無人機進入我國 24 浬。

國防情次室次長中將謝日升表示，此張照片是中共利用 AI 技術生成假照片，意圖製造恐慌，據據國軍監偵數據，昨日中共無人機活動範圍均在台灣 24 浬鄰接區之外，絕對沒有進入視距範圍內拍攝的可能。

謝日升也說目前現代科技發達，想透過 AI 人工智慧合成影像或後製處理輕而易舉，民眾只要拿手機把模糊照片丟進 AI，就能得到想要的結果，認定該照片是認知作戰，想營造共軍如入無人之境的假象，打擊台灣民心士氣。

另近期國防部公布也 F-16V 戰機，使用狙擊手鎖定中共殲 - 16 戰機及空警的畫面，遭到中國網友認定是造假 P 圖。謝日升對此表示，國防部沒必要造假，強調質疑者可以上 YouTube 搜尋美軍使用相同系統的影片，就能理解國軍公布的畫面絕對真實。