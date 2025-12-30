鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-12-30 17:34

中共今 (30) 日組織解放軍，在台海周邊進行軍演及實彈射擊，影響我國航空航路。交通部民航局表示，上午為離場高峰，受臨時危險區影響，所有國際及離到場航班，皆依規劃之替代航路飛航，惟航機仍需繞道或於外站等待起飛，經航管透過替代航路引導航機後，截至中午國際線尚無航班取消，部分過境航班取消飛越南。

中共軍演航機繞道替代航路 民航局：部分過境航班取消飛越南。 (圖：shutterstock)

民航局表示，為因應軍演確保飛航安全，本區所有國際離到場航班皆依規劃之替代航路飛航，惟航機仍需繞道飛航或於外站地面等待起飛。經航管單位透過替代航路等各種方式引導航機，截至今日中午，國際線尚無航班取消，部分過境航班取消飛越。

‌



在航管部分，民航局表示，因可使用之空域受限及大部分使用非慣用之航路，致作業複雜度增加，空域協調作業倍增，目前自福岡、香港飛航情報區進入台北飛航情報區之航班，實施流量管制，自馬尼拉飛航情報區進入台北飛航情報區之航班，因航路已因軍演阻隔，由航管以雷達引導航機避開危險區。

國內航線部分，金門、馬祖除終端空域受影響，航空公司另考量航班起飛後無法即時返航，軍演期間，金門原訂 65 架次取消 60 架次，有 14 架次延誤，馬祖航線取消 16 架次，受影響旅客近 6 千人。