鉅亨網編輯林羿君 2025-11-28 09:46

安世半導體（Nexperia）27 日發布聲明，敦促其中國子公司幫助恢復生產。安世半導體在 9 月遭荷蘭政府接管後，供應鏈就被打亂至今。

安世半導體敦促幫助恢復生產 中國子公司已讀不回。(圖:shutterstock)

聲明指出，該公司曾多次嘗試與中國子公司恢復對話，但一直沒有收到回應。該公司大多數晶片在德國漢堡製造，之後送往中國東莞進行封裝，再交付給客戶。

‌



安世半導體每年為汽車與各類電子產品生產數十億顆結構簡單、卻無所不在的晶片。近年來的缺貨問題已威脅汽車供應鏈，導致生產放緩甚至停擺。

荷蘭政府於 9 月 30 日宣布接管安世半導體。這家公司總部設於荷蘭，但實際由中國聞泰科技 (600745-CN) 持有。荷蘭政府表示，此舉是為了防止該公司前執行長將歐洲業務從目前位於荷蘭的據點轉移至中國。

作為回應，北京於 10 月 4 日暫停出口安世半導體的成品，這項措施之後已部分放寬。

另一方面，安世半導體在遭接管後，其中國子公司宣稱已不再受歐洲管理層控制。隨後在 10 月 26 日，安世以「未付款」為由，停止向該中國子公司出貨晶片。

中國商務部長王文濤與歐盟貿易執委謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）26 日通話後，中方呼籲由企業主導解決方案，以化解當前僵局，雙方也就中歐出口管制等問題交換了意見。

謝夫喬維奇表示，感謝中國商務部為推動解決安世半導體問題所做的巨大努力，避免了全球半導體產供鏈爆發危機。目前，安世半導體問題尚未徹底解決，歐方願與中方一道，致力於推動局勢進一步降溫。

雙方一致同意，企業是解決安世半導體問題的主體，將共同敦促安世荷蘭與安世中國盡快開展建設性溝通，找到長期解決方案，盡快恢復全球半導體產供鏈的暢通與穩定。