鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-05 18:42

台股連日重挫後，今 (5) 日在美股止跌回升帶動下展開報復性反彈，新台幣匯率也隨之劇烈震盪，受外資匯入影響，台幣早盤一度走強逼近 31.6 元整數關卡，但午後因美元買盤強勁出籠，匯價翻黑摜破 31.7 元，終場在央行防守下，驚險由黑翻紅小升 1.2 分，收在 31.683 元，中止連續三日的貶勢，總成交值 32.49 億美元，量能略減但仍維持高檔。

新台幣兌美元今天呈現「先升後貶」，央行外匯局長蔡烱民指出，匯市震盪主要反映了外資的「實質交割需求」，本周以來，股市出現大幅回檔修正，外資單日賣超金額動輒 500 億元，甚至達到 800 億元水準。

根據規定，外資在賣出股票後當日或次日必須結購美元匯出，因此，即便今天台股盤中一度飆漲 1490 點，市場預期資金匯入將推升台幣，但午後出現外資前幾日大舉賣超後的實質買匯需求，導致匯價走勢出現反轉。蔡烱民強調，這種由外資主導的單向、強大需求，往往比一般進出口商的調節力道更明顯，容易造成匯市短期的供需失衡。

隨著美伊戰爭引發的美元指數漲勢在昨 (4) 日稍作喘息，亞洲貨幣今天普遍走強，根據央行統計，韓元表現最為強勢，大漲 0.53%，人民幣及日元分別升值 0.24% 與 0.13%，新台幣微升 0.04%，星幣則小貶 0.03%。

為了減緩即期匯市衝擊，央行目前除與保管行保持密切溝通，了解外資交割性質外，也建議大型銀行內部先行進行部位沖抵。他重申，央行調節初衷並非設定特定的匯率價位，而是為了平滑波動、維持市場功能正常運作。

美股昨天展開反彈，台股今天同步轉強，盤中一度大漲 1490 點，站回 3 萬 4 之上，但獲利了結賣壓隨之出籠，終場漲點收斂至 844.06 點，收在 33672.94 點，台積電守在 1900 元，成為今天穩盤重要的力量，電子通路、電子零組件、記憶體族群等亦獲買盤青睞。