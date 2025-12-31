不再稱美國製造！FT：川普手機T1三度延遲發布 更改策略改賣他牌中古機

這款定價 499 美元 (約 台幣 ) 的智慧手機曾高調宣稱「美國製造」，誓言挑戰蘋果、三星，但供應鏈專家指出，在亞洲主導的全球電子產業鏈中，僅靠本土零件量產主流手機近乎天方夜譚。

‌



更耐人尋味的是川普移動的商業策略轉向。近期，川普移動更開始銷售美國兩大主流智慧手機廠商蘋果與三星的二手設備。該公司目前以 629 美元的價格出售 2023 年上市的 iPhone 15，官網更聲稱所售二手設備「不存在虛高溢價」，但外界將此舉被視為高端路線遇阻後的戰略收縮。