不再稱美國製造！FT：川普手機T1三度延遲發布 更改策略改賣他牌中古機
鉅亨網編譯陳韋廷
英國《金融時報》周三 (31 日) 獨家報導指出，川普集團旗下手機公司川普移動 (Trump Mobile) 原定 2025 年底出貨的金色旗艦手機 T1 遭遇重大延誤，客服團隊也證實稱受美國政府停擺影響，T1「極可能無法本月交付」，這已是該計畫第三次推遲。
這款定價 499 美元 (約台幣) 的智慧手機曾高調宣稱「美國製造」，誓言挑戰蘋果、三星，但供應鏈專家指出，在亞洲主導的全球電子產業鏈中，僅靠本土零件量產主流手機近乎天方夜譚。
根據 IDC 數據，目前 iPhone 美國本土零件佔比不足 5%。迫於現實壓力，川普移動悄悄修改宣傳口徑，將「美國製造」降級為「美國組裝」，並將上市時間從今年 8 月延至年底。
更耐人尋味的是川普移動的商業策略轉向。近期，川普移動更開始銷售美國兩大主流智慧手機廠商蘋果與三星的二手設備。該公司目前以 629 美元的價格出售 2023 年上市的 iPhone 15，官網更聲稱所售二手設備「不存在虛高溢價」，但外界將此舉被視為高端路線遇阻後的戰略收縮。
川普移動自今年 6 月發布以來始終籠罩神秘色彩。儘管小川普宣稱「集結頂尖人才變革行業」，但核心團隊信息不透明、產品多次跳票、製造承諾縮水，加上銷售競品二手設備的反常操作，令外界對其商業前景疑慮重重。
隨著 2026 美國期中大選臨近，這款承載政治符號的手機正陷入愈發尷尬的境地。
