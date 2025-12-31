鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-31 10:50

中國半導體海外投資遭遇新一輪打擊。繼荷蘭安世半導體事件後，英國政府以國家安全為由，強制要求中國投資機構建廣資產出售其所持有的全球 USB 橋接晶片龍頭 FTDI(飛特帝亞)80.2% 股權，這場歷時三年的跨國併購以「強制剝離」告終，凸顯地緣政治對科技產業的深度干預。

英國強制中資半導體企業建廣資產出售FTDI逾八成股權 知情人士：預計損失重大（圖：Shutterstock）

2021 年 12 月，建廣資產以 4.14 億美元完成英國晶片設計企業 FTDI 的策略性收購，意在強化中國在高階類比晶片領域的佈局。FTDI 作為全球 USB 橋接晶片領導者，產品涵蓋消費性電子、汽車電子、工業控制等高成長領域，客戶遍及全球 50 多個國家，市佔率位居產業前列，但這筆被寄予厚望的交易在不到三年內突生變故。

2024 年 11 月 5 日，英國政府援引《2021 年國家安全與投資法》的「回溯審查」條款，對收購發起追溯調查，並以「國家安全風險」為由下達最終命令，要求建廣資產限期出售 FTDI 股權。

根據知情人士透露，若未在 2025 年底前完成出售審批，英國政府將自行處置資產，導致股權價值被嚴重低估。「時間倉促無法充分談判，強制出售將使企業和股東蒙受巨額損失。」

這一事件牽連多間 A 股上市公司。電連技術曾於 2022 年 6 月公告，擬透過收購建廣基金份額實現對 FTDI 的控股，雖最終未實施，但其參與的「建廣廣連」基金實際持有 FTDI 母公司飛特控股 21.17% 股權，華鵬飛則透過「建廣廣鵬」基金持有飛特控股 9.76% 股權。兩家公司的投資均面臨直接減損風險。

中資企業曾試圖反抗。2024 年 12 月，相關方提起司法覆核並要求暫停執行命令，但英國高等法院於 2025 年 2 月駁回申請，徹底關閉法律救濟管道。

這一事件與之前聞泰科技旗下安世半導體被迫出售英國晶圓廠 Newport Wafer Fab 如出一轍，反映英國對中資半導體投資的審查持續收緊。