蘋果將允許巴西iPhone用戶使用App Store以外第三方應用商店 因應不正當競爭調查

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-24 07:55

據科技媒體《Apple Insider》周二（23 日）報導，蘋果 (AAPL-US) 將允許巴西 iPhone 用戶使用 App Store 以外的第三方應用商店進行應用內購買，因應巴西政府有關不正當競爭方面的調查。

蘋果將允許巴西iPhone用戶使用App Store以外第三方應用商店。（圖：Shutterstock）

近年來蘋果在多個地區都面臨著監管壓力，目前已在歐盟、日本等地區向當地 iPhone 用戶開放第三方應用商店。

巴西經濟防衛行政委員會周二批准了一項蘋果提出的中止承諾協議，有效期三年，蘋果必須在 105 天內履行條款中規定的變更，之後巴西政府就可以終止對該公司的不正當競爭調查。

協議規定，蘋果必須同意開發者推廣 App Store 以外的應用內購買方式，允許巴西 iPhone 用戶使用第三方應用商店。

此外，協議還要求蘋果將支付處理服務與 App Store 解綁，從而讓蘋果的數位商店生態中可以有其他支付服務，並且替代性支付方式和外部優惠必須與現有支付系統一併展示。

不過，蘋果仍然可以向相關交易收取費用。