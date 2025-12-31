擬籌295億人民幣！陸DRAM龍頭長鑫科技科創板IPO獲受理 2025淨利預計最高達35億

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-31 10:10

中國 DRAM 龍頭企業長鑫科技集團股份有限公司科創板 IPO 周二 (30 日) 獲上交所受理，擬募資 295 億元投向記憶體技術升級改造等項目，標誌著中國國產記憶體晶片產業化進程邁出關鍵一步。

身為中國唯一實現 DRAM 自主可控的 IDM 模式企業，長鑫科技成立於 2016 年，產品涵蓋 DDR4/5、LPDDR5X 等主流規格，廣泛應用於伺服器、智慧汽車等領域。

根據 Omdia 數據，長鑫科技以近 4% 的全球市佔率躋身業界第四，僅次於三星、SK 海力士和美光，公司股東陣容堪稱豪華，合肥國資、大基金二期、阿里巴巴、騰訊、小米產投等均在列，兆易創新董事長朱一明出任公司掌舵人。

招股書顯示，2022 至 2025 年上半年，長鑫科技累計研發投入 188.67 億元 (人民幣，下同)，佔營收 33.11%。今年上半年研發費用率達 23.71%，遠超過三星的 11.74%、SK 海力士的 7.39% 等國際巨頭。此外，研發團隊近 5000 人，占公司總人數超 30%，建構核心技術障礙。

業界東風更助推業績反轉。隨著今年下半年記憶體晶片進入「超級週期」，在資料中心需求拉動下，三星、美光等巨頭紛紛漲價。

長鑫科技今年第三季營收年增 148.8%，淨利成長 22.02%，毛利率提升至 35%，扣非歸母淨利首次轉正達 13 億元，今年全年營收有望達到 580 億元，淨利 20 億至 35 億元，實現轉虧為盈。