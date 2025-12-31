search icon



科技

擬籌295億人民幣！陸DRAM龍頭長鑫科技科創板IPO獲受理 2025淨利預計最高達35億

鉅亨網編譯陳韋廷

中國 DRAM 龍頭企業長鑫科技集團股份有限公司科創板 IPO 周二 (30 日) 獲上交所受理，擬募資 295 億元投向記憶體技術升級改造等項目，標誌著中國國產記憶體晶片產業化進程邁出關鍵一步。

cover image of news article
擬籌295億人民幣！陸DRAM龍頭長鑫科技科創板IPO獲受理 2025淨利預計最高達35億(圖取自官網)

身為中國唯一實現 DRAM 自主可控的 IDM 模式企業，長鑫科技成立於 2016 年，產品涵蓋 DDR4/5、LPDDR5X 等主流規格，廣泛應用於伺服器、智慧汽車等領域。


根據 Omdia 數據，長鑫科技以近 4% 的全球市佔率躋身業界第四，僅次於三星、SK 海力士和美光，公司股東陣容堪稱豪華，合肥國資、大基金二期、阿里巴巴、騰訊、小米產投等均在列，兆易創新董事長朱一明出任公司掌舵人。

招股書顯示，2022 至 2025 年上半年，長鑫科技累計研發投入 188.67 億元 (人民幣，下同)，佔營收 33.11%。今年上半年研發費用率達 23.71%，遠超過三星的 11.74%、SK 海力士的 7.39% 等國際巨頭。此外，研發團隊近 5000 人，占公司總人數超 30%，建構核心技術障礙。

業界東風更助推業績反轉。隨著今年下半年記憶體晶片進入「超級週期」，在資料中心需求拉動下，三星、美光等巨頭紛紛漲價。

長鑫科技今年第三季營收年增 148.8%，淨利成長 22.02%，毛利率提升至 35%，扣非歸母淨利首次轉正達 13 億元，今年全年營收有望達到 580 億元，淨利 20 億至 35 億元，實現轉虧為盈。

根據 TrendForce 預測，2026 年 DRAM 需求將年增 26%，遠超 20% 的產能成長速度，供需缺口將推動均價上漲 58%。長鑫科技此時登陸資本市場，可望藉由資本力量加速技術迭代，在全球記憶體產業格局重構中搶佔先機。


