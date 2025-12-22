鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-12-22 19:01

車電感測廠輝創電子 (6722-TW) 將於 23 日舉行上市前業績發表會，輝創總經理江世豐今 (22) 日表示，在中國市場逐漸從內銷導向轉為外銷，而美國市場較原先預期穩健，明年可以持續期待，並視東南亞市場為新的發展重點，整體而言，對明年抱持審慎樂觀。

江世豐說，目前在主要市場包括美國、台灣、日本、中國和歐洲等地營收占比差不多，平均落在 20-30% 左右，而儘管中國市場競爭激烈，仍不會缺席，會慎選直接供貨的車廠夥伴。

‌



從產品面來看，倒車雷達目前占營收比重有 60% 之多，不過，盲區偵測和新一代影像感測產品比重正穩步提高，將成為未來成長主軸。

輝創近年隨著先進駕駛輔助系統 (ADAS) 需求快速升溫，打造出橫跨超聲波、影像、毫米波與無線射頻 (RF) 等全感測技術平台，是國內少數能同時服務乘用車、機車與商用車市場的一階供應商。

輝創也說明，產品應用涵蓋倒車雷達、環景影像、電子後視鏡、駕駛監控 (DMS)、77GHz 毫米波盲區偵測 (BSD) 與數位鑰匙等多元場景，透過感測融合 (Sensor Fusion) 技術，構築自動駕駛所需的完整感知網絡。

據工研院產科國際所的研究，全球汽車電子市場規模呈穩健增長的趨勢，預計 2030 年市場規模將突破 5000 億美元，年複合成長率約 7%，其中 ADAS 滲透率受法規推動快速提升。

輝創看好，歐美和亞洲多國已陸續要求新車須配備倒車影像、盲區偵測、低速自動煞停 (AEB) 和駕駛監控等系統，有利出貨穩健成長。

另一方面，從客戶端來看，輝創長期深耕日系車廠體系，是國內少數具備 TOYOTA 和 HONDA 雙認證的一階供應商，不僅如此，客戶涵蓋福特、中華汽車、SUBARU、Mitsubishi、YAMAHA 等國際品牌。

而為支援全球車廠在地化製造，輝創建立橫跨台灣、中國、日本、泰國、印尼、馬來西亞和印度等地的營運據點。