鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-23 05:00

據韓國《朝鮮日報》上周六（21 日）披露，由於韓國政府拒絕參與美國提出的韓美日聯合空中演習，美日兩國於 16 日和 18 日在日本海和東海單獨舉行聯合演習。

韓方還就中美戰機對峙一事向美方提出抗議，儘管韓國國防部後來否認拒絕參演的說法，但美韓在涉華問題上的分歧愈發明顯。

美軍 4 架 B-52 戰略轟炸機參與了此次演習，從關島起飛的 B-52 於 18 日在濟州島以南至台灣方向的東海海域訓練後北上，一度進入黃海空域。

另據《朝鮮日報》上周五報導，韓國軍方也收到了美方的參演邀請，但韓方予以拒絕，於是演習性質從韓美日三國聯合演習改為美日聯合演習。

韓國國防部在消息傳出後表示，拒絕演習的說法並非事實，美方提出韓美日軍演後，韓方要求調整日程，但美方未予接受。韓國國防部試圖強調「韓美同盟及韓美日安全合作穩固維持」。

日本統合幕僚監部上周四證實自衛隊與美軍聯合演習。此次演習中，美軍 4 架 B-52 戰略轟炸機、日本航空自衛隊 6 架 F-2 戰機、5 架 F-15 戰機於 16 日、18 日在日本海與東海上空展開各類戰術訓練。