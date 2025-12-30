鉅亨網記者劉玟妤 台北
大同 (2371-TW) 今 (30) 日召開股東臨時會，並完成董事改選，董事名單皆通過。董事長張榮華表示，2026 年大同將持續深耕核心事業，聚焦電力與資訊、能源與科技、家電與地產三大主軸，實現彎道超車。
張榮華指出，重電事業方面，延攬具相關背景的張松鑌，負責海內外布局，並接軌 AI 浪潮；新能源事業部分，持續深化太陽能、儲能、綠電交易、充電樁安裝與淨零解決方案，爭取大型儲能系統建置與商用市場整合機會。另外，大世科 (8099-TW)AI 全方案、資安與整合通訊服務等領域的布局，也持續帶來穩定獲利。
張榮華進一步提到，大同也鎖定資產開發領域，聚焦「智能廠辦」與「智慧住宅」，推動集團資產活化，放大資產潛力，並強化資產配置效益。目前「大同新風采」預售建案已完銷，「大同新紀元」則按照規劃推進中。
針對近期華映案官司，張榮華則強調，將依循中國司法救濟程序提出再審，也會依據台灣法律，阻止該判決在台灣執行，且公司現金與約當現金約新台幣 287 億元，資產總額約新台幣 1480 億元，整體財務結構穩定，不影響營運。
張榮華提到「讓對的人上車，讓不適合的人下車」，這不是口號，而是必須正規且持續推進的管理工程，建立透明制度與專業經理人治理的架構，上任滿一個月，目前相關調整已大致告一段落，團隊輪廓逐漸清晰。
展望 2026 年，大同將持續深耕核心事業，聚焦電力與資訊、能源與科技、家電與地產三大主軸。同時，積極尋找國內外策略夥伴，爭取 AI 資料中心建置等新商機。
大同一般董事 6 席，包括續任的張榮華、黃寶慧、許良源及王雅萱，並新增三立總經理高明慧、靖天總裁陸醒華 2 位新任董事；獨立董事 3 席，則有緯來電視網董事長、前台泥總經理李鐘培，清華大學工學院動力機械工程、前行政院公共工程委員會副主委葉哲良，以及鼎喆國際商務法律事務所創辦人主持人律師陳建成。9 席董事中，其中 6 席具媒體背景，與張榮華相關席次過半，宣告三立時代來臨。
