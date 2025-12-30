‌



針對近期華映案官司，張榮華則強調，將依循中國司法救濟程序提出再審，也會依據台灣法律，阻止該判決在台灣執行，且公司現金與約當現金約 新台幣 287 億元，資產總額約 新台幣 1480 億元，整體財務結構穩定，不影響營運。

張榮華提到「讓對的人上車，讓不適合的人下車」，這不是口號，而是必須正規且持續推進的管理工程，建立透明制度與專業經理人治理的架構，上任滿一個月，目前相關調整已大致告一段落，團隊輪廓逐漸清晰。