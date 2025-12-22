鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-22 15:31

塞勒 (Michael Saylor) 旗下 Strategy 公司 (MSTR-US)，因其重倉比特幣的策略，有可能很快被 MSCI(明晟) 以及其他主要股票指數剔除。摩根大通等分析師警告，若此情況發生，這家巨頭恐面臨高達近 90 億美元的股票需求損失，並可能打擊整個囤幣行業的整體吸引力。

小摩：Strategy若因MSCI提議遭指數剔除 恐損失近90億美元股票需求

MSCI 是在收到客戶質疑後，於 10 月份提議，將數位資產持有量占其總資產 50% 或以上的公司，從其全球指標股指中剔除，理由是這些所謂的「數位資產財庫」(DAT) 公司類似於投資基金，而 MSCI 並不將基金納入其指數。

但這一提議仍具爭議性，Strategy 等許多受到影響的公司反駁稱，它們是開發創新產品的運營企業，並認為 MSCI 的提議對加密行業存在不公平歧視。

目前，MSCI 正在進行公開諮詢，並將在 1 月 15 日前公布最終決定。分析師預期，若 MSCI 決定剔除 DAT 公司，其他指數提供商很可能會跟進，使得 DATs 是否適合納入股票指數的討論延伸到更廣泛的範圍。

Strategy 最初是一家軟體公司 MicroStrategy，自 2020 年開始購入比特幣後，其股價曾暴漲 3000%，不過今年在加密貨幣行情低迷的情況下，股價已下跌約 43%。截至上周四，Strategy 的市值約為 450 億美元。

若 Strategy 被剔除，將面臨重大的資金外流風險。摩根大通估計，如果 MSCI 將其剔除，Strategy 將面臨 28 億美元的資金外流；若包括那斯達克 100 指數和羅素指數在內的其他指數提供商也跟進，該公司的資金外流規模可能升至 88 億美元。

TD Cowen 分析師在 11 月則估計，Strategy 市值中有 25 億美元來自 MSCI 指數，55 億美元來自其他指數。

Strategy 創辦人塞勒和執行長 Phong Le 曾在隨後發給 MSCI 的公開信中估計，DAT 被剔除將導致該公司 28 億美元的股票遭到清算，並警告此舉將「冷卻」整個行業，使 DATs 被排除在約 15 萬億美元的被動投資領域之外。