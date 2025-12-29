〈港股盤後〉恒指高開低走收跌0.71% 汽車股機器人股領漲 貴金屬股重挫

鉅亨網新聞中心 2025-12-29 16:45

港股市場周一 (29 日) 高開低走震盪回落，盤面熱點快速輪動。恒生指數在早上高開 109 點報 25928 點，並迅速突破兩萬六關口，一度最多上升 264 點至 26082 點的高點。然而，午後市場風向突變，大市掉頭直下，尾盤跌幅持續擴大。

汽車股機器人股領漲 貴金屬股重挫

截至收盤，恒生指數最終收跌 0.71%，報 25635.23 點，恒生科技指數收跌 0.3%，國企指數則跌 0.26%。恒指大市成交額達到 2245 億元。

在各板塊表現上，汽車股和醫療設備股全天保持強勢領漲大市。其中，汽車股表現突出，蔚來汽車大漲近 5%，小鵬汽車和比亞迪股份的漲幅也接近 4%。方正證券指出，汽車股受惠於中央經濟工作會議及財政部明確優化的「兩新」政策，包括 2026 年國補可能延續、單車最高補貼 3 萬元等利好消息。此外，機器人概念股也表現亮眼，微創機器人 - B 大漲超 25%，優必選上漲超 9%。風電、紙業、航空股亦大幅上漲。

另一方面，黃金及貴金屬股領跌大市。黃金股走弱，紫金黃金國際跌超 5%，現貨黃金在當日一度失守 4450 美元 / 盎司。電訊設備、教育股、化妝品及醫美概念股皆震盪下挫。大型科技股多數走低，阿里巴巴、小米、快手和騰訊的跌幅均超過 1%。

博彩股方面普跌，美高梅中國暴跌逾 17%。市場分析認為，這與美高梅中國將從 2026 年起向母公司支付的品牌使用費由 1.75% 提升至 3.5% 有關，預計將大幅增加其 2026 年的品牌使用費至 12 億港元。