鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-21 09:00

傳音控股啟動港股IPO！「非洲手機之王」押注儲能與AI新戰場（圖：Shutterstock）

身為全球新興市場第一大手機供應商，傳音 2024 年以 24.1% 的市佔率領先產業。在核心戰場非洲的市佔率高達 61.5%，在亞太及中東新興市場同樣位居第一。強勁的市場地位支撐著業績成長，2022 至 2024 年間，公司營收從 466 億元 (人民幣，下同) 攀升至 687 億元，淨利翻倍至 56 億元。

但 2025 年上半年風雲突變。受智慧手機發布週期調整與競爭加劇影響，公司營收年減 16% 至 291 億元，毛利率縮水至 19%。面對週期性波動，傳音選擇加碼研發突圍，2025 年上半年研發支出比重提升至 4.7%，較前一年增加 1 個百分點。

傳音的招股書也揭示其更宏大的藍圖，即靠手機業務累積的 2.7 億月活用戶建構「硬體 + 行動互聯網 + 物聯網」的智慧生態體系，其自研作業系統傳音 OS 已孵化出音樂平台 Boomplay、內容平台 Phoenix 等明星應用，今年上半年行動互聯服務毛利率高達 78%。

更具想像空間的是儲能與電動出行佈局。針對非洲電力短缺痛點，傳音推出 itel Energy 及 DYQUE Energy 雙品牌儲能產品，同時開發個人電動滑板車 Revoo 與商用三輪車 TankVolt。

市場研究機構預測，新興市場儲能與電動出行設備規模將在 2024-2029 年間維持 16% 以上年增速。

此次港股募款將重點投向 AI 技術升級。傳音打算強化 AI 基礎能力建設，開發智慧助理與 AI Agent，並升級影像演算法提升手機競爭力。在物聯網領域，其 TWS 耳機已登頂非洲市場，筆電等新品類同步推進。

不過轉型之路並非坦途。目前行動互聯服務僅佔營收 1.4%，新業務貢獻度有限。在基礎設施薄弱的非洲推廣電動車與儲能設備，仍需跨越現實鴻溝。對此專家表示，傳音需要證明其能在手機之外再造成長引擎。