鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-24 12:48

櫃買中心創櫃板再添生力軍，雲端資安服務商騰雲運算 (7405-TW) 產業類別屬數位雲端，於今 (24) 日正式登錄創櫃板。騰雲運算憑藉自主研發的 CDN 加速、DDoS 防禦及全球智能流量管理系統，為企業打造高可用且高速的網路環境，展現台灣本土資安技術的競爭實力。

從代工到自有品牌 騰雲運算今登錄創櫃板。（鉅亨網資料照）

騰雲運算成立於 2018 年，團隊初期觀察到企業在追求雲端便利與成本效益時，往往忽略資安風險，導致攻擊發生後的代價遠高於事前防護，這項市場痛點成為公司投入研發的起點。

在技術布局方面，騰雲運算透過專屬分散式節點與智慧路由實現全球內容加速，並自主研發高效域名解析系統，支援智慧流量調度與秒級容災。為因應全球日益頻繁的網路攻擊，騰雲運算在美國、日本、台灣、新加坡及香港等戰略地點設有清洗中心，具備抵禦數 TB 級攻擊的能力。