綠能新兵報到 電動單車客製專家「微笑元素」26日登錄創櫃板

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-23 10:28

櫃買中心創櫃板再添生力軍，微笑元素創意概念股份有限公司 (7697-TW) 將於 12 月 26 日正式登錄創櫃板，產業類別歸屬綠能環保，其核心競爭力在於將電動科技深度融入傳統機械結構之中，不侷限於單一代步功能，將產品精準區分為工作好夥伴 For Work、增進家庭感情重要角色 For Family、具備腳踏車功能的生活載具 For Life 以及量身訂做的產品 For Self，透過多元化的產品定位，成功滿足市場上各式各樣使用風格的消費者需求 。

綠能新兵報到 電動單車客製專家「微笑元素」26日正式登錄創櫃板。（圖:櫃買中心提供）

微笑元素創意概念公司早於 102 年自創 SEic / SEic 單車工廠品牌，長期致力於提供高品質的經典單車與多樣化個性零配件 。在競爭激烈的綠能載具市場中，憑藉結合異材質零件及專利車架的設計能力，顯著提升整車的質感與風格美學，讓消費者能依據個人喜好客製化打造專屬車款 。截至目前，微笑元素創意概念公司已累積取得 10 項專利及 26 項商標權，顯示其在技術研發與品牌智慧財產權佈局上的深厚實力，這也成為其在創櫃板掛牌後，持續擴大市場影響力的重要基石 。

