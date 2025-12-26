鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-12-26 19:42

副總統蕭美琴今 (26) 日下午前往台南出席「2025 台南首創產官研合作無人機救災韌性展演」典禮。蕭美琴致詞時表示，感謝台南市府團隊結合產官學研的力量，研發整合新興科技技術，包括面臨災害時，利用無人機科技解決通訊中繼、偏鄉投藥、物資支援及無人機快速災後快速會勘，不僅提升防災及防衛韌性的能力，期盼未來能持續運用科技輔助人力，讓決策指揮系統更加精準，也降低災害對國人的傷害。

無人機搭配新型救災規劃，蕭美琴讚:更能提升防災及防衛韌性、降低災害影響。(圖:總統府提供)

蕭美琴到場後，參觀無人機展示區及防災應用設備，隨後致詞時表示，台南是台灣歷史的重要起點，也是一座創新的城市。很榮幸能共同見證導入創新科技協助各項防災，以及面對各式韌性挑戰的解決方案。尤其近年來受氣候變遷影響，讓台灣除了面對地震外，也頻繁發生風災，帶來更多、更複雜的複合式挑戰，希望未來能導入科技做更周全的準備，讓災害風險降至最低。

蕭美琴指出，這一年來台南與中央積極合作，包括全社會防衛韌性委員會實地演練、桌上兵推等，展現市府團隊面對複合式挑戰各司其職、分工協力的能力，以及與中央協調的效果。此外，近期發生的丹娜絲風災或馬太鞍溪洪災等都提醒我們還做得不夠，期盼未來結合產官學的力量，就已經發生或未來可能會發生的問題，預先做好更周延的準備，也希望台南沙崙地區作為產業創新發展的中心，能集結眾人的力量，增加救災溫度以降低未來災害對國人傷害。

蕭美琴提到，現場展示許多新興科技，像是物流型及防災型無人機，包括面臨通訊中斷、偏鄉投藥、病媒蚊消毒、物資支援等問題時，均可運用無人機大幅提高救災工作效率，也可協助災後加速評估災損狀況，從以往需要勘查一周時間縮短到 2 個小時，未來她更期待民間創新，能夠提出更多救災解決方案。

蕭美琴也感謝民間各單位為各縣市的救災、消防等機制導入新科技，期盼能夠激勵更多創新解決方案，也感謝民間百工百業參與及投入無人機相關技術與團隊，並與中科院軍民兩用技術更加普及，讓更多國人能使用這些新興科技，在後續演練的過程中，持續面對問題、解決問題。