鉅亨網編輯林羿君 2025-12-22 14:10

一名頂尖匯率預測人士指出，人民幣若升破「1 美元兌 7 元」這道關鍵關卡，漲勢恐怕難以持久，部分原因在於中國製造商承壓，以及外資流入依舊疲弱。

Prestige Economics 總裁 Jason Schenker 表示，未來約六個月內，人民幣有機會短暫跨越這個市場高度關注的門檻，但之後將回吐部分升幅，預估至 2026 年底匯價約落在 1 美元兌 7.03 元。Schenker 在今年第三季的彭博在岸美元兌人民幣匯率分析師評比中名列第一。

Schenker 也表示，他已將原本在 11 月預估、明年底美元兌人民幣匯率為 7.05 的看法下修調整；同時他指出，人民幣若走強，對中國化解當前面臨的貿易緊張局勢，實際上的戰略價值相當有限。

他說：「如果在岸人民幣長時間維持在 7 以下，我會感到意外。那在中國恐怕會被視為一項挑戰與風險。」

Schenker 的看法與多家全球投資銀行偏多的預測不同，包括高盛集團近期就將未來 12 個月美元兌人民幣匯率目標上修至 6.85。他的預測也與部分中國經濟學家及前央行官員罕見公開呼籲「人民幣應走強」、以協助再平衡全球第二大經濟體並緩解貿易摩擦的立場形成對比。

Schenker 指出，若要維持匯率強勢，將對中國出口商、整體經濟與穩定性產生連鎖衝擊，因為這會推高中國商品的對外價格。他補充說，這樣的壓力已在上月一項關鍵民間製造業指標大幅下滑中顯現出來。

在岸人民幣 22 日約報 1 美元兌 7.04 元，今年以來兌美元已升值逾 3.5%。