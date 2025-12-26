機捷A14力拚2027年底與三航廈同步完工啟用 現進行月台、機電工程穩健推進中
鉅亨網記者黃皓宸 台北
桃園機場第三航廈北登機廊廳預在本 (12) 月 25 日正式啟用，象徵第三航廈離全面啟用越來越近。交通部鐵道局今 (26) 日宣布，機捷第三航廈站 (A14 站) 工程，已進入月台及系統設備施工等關鍵階段，目前工程正依政院核定計畫穩定推進中，目標設於 2027 年底，力拚與桃機第三航廈共同啟用，以提升台灣的國門公共運輸服務量能。
鐵道局總工程司彭家德表示，當年 2006 年機捷主線興建時，就已確定桃園機場第三航廈站 (A14 站) 初 8 月核定興建規模，也預留完成軌道月台層及穿堂層結構為原則，待行政院於 2017 年機捷增設機場第三航廈站 (A14) 計畫後，鐵道局配合三航廈細部設計成果賡續辦理後續工程，工程包括車站建築裝修、水電、電梯 / 電扶梯、新增出入口及其它結構體及核心機電系統工程、自動收費、行李處理及航班資訊系統等。
彭家德指出，為配合第三航廈整體建設推進，鐵道局委桃園機場公司代辦 A14 站結構體，包含設施空間、通風井、逃生通道等之設計與施工，使捷運車站與航廈工程得以減少施工界面並提升工程整合效率。
彭家德表示，A14 站原為機捷延伸計畫，原先經費為台幣 52.9 億元，但經俄烏戰爭、新冠疫情影響，加上缺工、缺料，也修正計畫讓經費增加到 60.43 億元，目前確定可以在這個金額內達到完工。
彭家德指出，在 2023 年 10 月開挖後，機場公司將結構交給鐵道局進場施工時發現，委外廠商在施工對於地下水位上升的結構施工沒有做好，雨季時當地地下水位將來到 15 米以上，高於正常水位，但到了今年 11 月左右積水問題已經處理好了，其中牽涉到很多廠商與承包商，為此鐵道局已與桃捷公司、機場公司開會很多次解決工程問題。
鐵道局北部工程分局副分局長王村竹表示，目前 A14 站正進行連通 B3 月台層開孔作業及月台施工等要徑工程項目，會持續加強工程進度與品質控管，確保各項工程如期完成。
彭家德強調，未來 A14 站如期完工通車後，將配合桃機 T3 航廈啟用，持續優化旅運動線與服務設施，打造舒適、友善且符合國際旅運需求的車站空間，成為串聯航空與捷運系統的重要節點，以提升整體國門的機場公共運輸品質。
