AI年缺4000人才荒有解 1111攜手聯成、資策會3強齊力打造國家級人才

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-26 11:29

AI 應用服務產業對專業人才的需求，平均每年將新增約 3000 至 4000 人，為因應 AI 技術全面進入產業核心、國內企業面臨 AI 人才斷層、技能落差與難以招募等痛點， 1111 人力銀行與聯成電腦、資策會於今 (26) 日正式宣布攜手合作，三方共同啟動跨界結盟，共同建構「學習 → 認證 → 就業」的 AI 人才鏈，與數發部 AI 產業人才指引接軌，補上台灣產業最迫切的人力缺口 。

AI年缺4000人才荒有解 1111 攜手聯成、資策會打造國家級人才。（圖：業者提供）

根據國發會公布的報告指出，隨著 AI 快速發展，台灣的人才需求與勞動市場結構正出現明顯轉變 。2025 年至 2027 年間， AI 應用服務產業對專業人才的需求，平均每年將新增約 3000 至 4000 人，顯示出 AI 發展將對勞動市場帶來不小的轉型與升級挑戰 。

‌



此次合作由三大領域的權威機構共同參與，各自扮演不可或缺的角色 。聯成電腦提供符合產業需求的實務導向訓練，涵蓋 AI、資安、程式設計等，並與資策會合作成立認證中心； 1111 人力銀行則以就業平台的優勢，打造 AI 人才專區，提供履歷健診與數據驅動的媒合服務 。這項合作不僅擁有最完整的企業職缺資訊，也能即時回饋 AI 職務需求動向，協助企業快速找到具備 AI 能力的人才 。

1111 人力銀行總經理張篆楷指出，依據今年調查結果顯示，已有近八成（79.78%）受訪企業完成 AI 技術導入，且超過四成企業預期，未來兩至三年內對 AI 相關人才的需求將顯著攀升 。由此可見，產業對 AI 人才的渴求正逐年成長，透過系統性輔導與培訓，全面提升員工的 AI 應用能力，已成為企業重點課題 。而從資料庫中也可以發現，截至 11 月，涵蓋資料分析、深度學習、模型訓練等領域的職缺已飆升至 3.1 萬筆，明顯看出企業對 AI 人才的需求正在快速成長中 。