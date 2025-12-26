鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-12-26 16:13

杏輝 (1734-TW) 與杏國 (4192-TW) 今 (26) 日舉辦聯合法說會，總經理白友烺指出，杏輝今年以來在藥品、保健食品以及醫美保養品已推出 16 項新品，明年將持續推出 20 項新品。杏國方面，總經理王惠弘指出，希望透過癌症藥物與保健產品雙軌策略，目標明年由虧轉盈。

杏輝總經理白友烺(中)、財務長陳至孝(右)、杏國總經理王惠弘(左)。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

杏輝今年上市 1 項藥品產品，用於治療輕度濕疹與脂漏性皮炎；保健食品則上市 5 個品項，包含補充體力、調整體質、關節保健、胃部保健與血糖保健；醫美保養品則有 8 項產品。

‌



杏輝指出，藥品方面，明年預計有 5 項學名藥查登，與日本藥廠共同研發製造，進攻東協市場，同時，也規劃代理日本產品進入國內市場，並深入發展原料 API，近 2 年已有 4 項領證，目前尚有 2 項開發中。

保健食品則預計上市 8 項產品，包含男性功能保健、幫助睡眠、減重增肌、消化道保健、全素品項開發等。醫美保養品部分，則規劃上市 12 項產品。

植物原料部分，杏輝目前有 163 項 19 國專利的天然植提原料，已銷售至全球 17 個國家。杏輝指出，除持續推進東北亞與東協等新市場，也將深耕既有市場，且因其原料具專利配方、製程與生產方式等優勢，並已獲得歐盟、美國、中國等國家的有機農場認證，看好植物原料毛利水準將優於其產品，同時，規劃以創新原料應用，開拓寵物產業。

製劑外銷上，東協市場布局已開花結果，包含在馬來西亞、泰國、越南及印尼等地均有產品領證上市，規劃透過宜蘭廠產能逐步擴大東協市場。

杏國方面，王惠弘表示，新藥研發持續以 EndoTAG 平台技術為核心，優化產品設計，並推動營運目標、擴大營收。此外，也進行保健產品與保養品開發，明年也有產品陸續上市。

王惠弘表示，杏國今年成立自己的營銷團隊，明年將持續拓展團隊，進行國內外產品銷售，新藥開發也不排除與其他夥伴合作，目標明年由虧轉盈。