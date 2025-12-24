鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-12-24 18:38

台鐵資產類型、豐沛且散佈全國，除維持鐵路運輸本業使用外，尚有非位於沿線車站周邊的土地閒置，台鐵今 (24) 日宣布，經董事會 3 次審議通過，將推「台北安東街土地開發案」，該地為 1.2 公頃，該地位於北市中心，鄰近 3 大高架及四站捷運，最快在明 (2026) 年首季招商，9 月後評選最優申請人，明年底決標，最快 2034 年完工後，台鐵每年可受益租金超過 2 億元。

台鐵公司資產開發處處長劉睿紘表示，台鐵在近年有多項都更案，包括今年屏東都更案 1.3 公頃由達麗建設達標，高雄車站旁高雄合作案也決標給冠德公司 2 筆，證明台鐵公司化後第 2 年，取得不錯的成績。

劉睿紘表示，明年將有 2 個大案資產活化，其中一個就是安東街路段土開案，該地位於台北市蛋黃區，也是四條台北捷運線中央，鄰近有 SOGO 等百貨商圈，目前暫作停車場使用，將以招標方式爭取建商進行都更。

劉睿紘表示，該地原屬台鐵宿舍，目前為台鐵低度活化資產，未來都更後，將規劃住宅區共 3,363 坪。劉睿紘強調，該地在北市黃金路段上，據他暸解，有知名建商在附近推動的建案，一坪目前銷售價都在 150 萬元以上，由於鄰近還有塊土地，仍有住宅大樓，台鐵給予建商 2-3 年時間做整合都更，未來得標建商投資此案估計將超過 160-170 億元台幣。

劉睿紘指出，因台鐵屬於國營事業，建設公司標到案子後，經都更權利變換，建設公司拿走 30%，台鐵 60% 以上，等於蓋好後台鐵拿走 3 分之 2 住宅，根據台北市都更容積獎勵的總上限為基準容積的 1.5 倍，該地容積 225％，建蔽率 45％，都更容積獎勵可達 1.5 倍。

台鐵強調，台鐵就是出土地，業者出營造成本，未來完工後 1 樓的商業空間全部都是台鐵的資產，台鐵將做店面出租不銷售，估計完工後的商業加上住宅一年收益將超過 2 億元租金，未來隨地價增值，租金也許還會往上提升。

劉睿紘表示，目前安東街開發案預計最快 7-8 年後開發完工、2034 年可產生收益，若經住戶整合則在 2036 年開始收益，目前案子已送交通部審議，預計明年 3 月開標，簽報最優申請人，議約 2 至 3 個月，談妥後簽約公告，明年底得標建商出爐。