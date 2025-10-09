鉅亨速報 - Factset 最新調查：維斯達能源(VST-US)EPS預估上修至6.43元，預估目標價為237.00元

search icon



Factset 最新調查：維斯達能源(VST-US)EPS預估上修至6.43元，預估目標價為237.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對維斯達能源(VST-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.31元上修至6.43元，其中最高估值7.75元，最低估值2.55元，預估目標價為237.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.75(7.75)11.1711.9315.03
最低值2.55(2.55)6.448.7111.3
平均值5.68(5.66)8.7410.5213.08
中位數6.43(6.31)8.7111.0812.96

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值232.67億273.01億282.98億296.96億
最低值157.93億184.64億196.34億204.68億
平均值199.61億227.06億243.68億243.59億
中位數197.63億220.96億250.09億239.44億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.30-2.69-3.263.587.00
營業收入110.62億132.13億178.37億155.43億193.77億

詳細資訊請看美股內頁：
維斯達能源(VST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

