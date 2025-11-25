search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：維斯達能源(VST-US)EPS預估下修至5.19元，預估目標價為243.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對維斯達能源(VST-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.73元下修至5.19元，其中最高估值8.1元，最低估值2.1元，預估目標價為243.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.1(8.1)11.1412.2115.83
最低值2.1(2.1)6.48.7710.49
平均值5.25(5.29)8.8110.6212.78
中位數5.19(5.73)8.510.6612.41

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值232.67億281.16億289.14億317.61億
最低值157.93億182.18億190.82億189.67億
平均值195.22億226.40億240.49億234.22億
中位數194.47億221.72億244.40億224.80億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.30-2.69-3.263.587.00
營業收入110.62億132.13億178.37億155.43億193.77億

詳細資訊請看美股內頁：
維斯達能源(VST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSVST

相關行情

台股首頁我要存股
維斯達能源174.485+3.50%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty