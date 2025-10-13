鉅亨速報 - Factset 最新調查：維斯達能源(VST-US)EPS預估上修至6.64元，預估目標價為237.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對維斯達能源(VST-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.43元上修至6.64元，其中最高估值8.1元，最低估值2.55元，預估目標價為237.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.1(7.75)
|11.17
|11.93
|15.03
|最低值
|2.55(2.55)
|6.44
|8.71
|11.3
|平均值
|5.87(5.68)
|8.74
|10.52
|13.08
|中位數
|6.64(6.43)
|8.71
|11.08
|12.96
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|232.67億
|273.01億
|282.98億
|296.96億
|最低值
|157.93億
|184.64億
|196.34億
|204.68億
|平均值
|199.61億
|227.06億
|243.68億
|243.59億
|中位數
|197.63億
|220.96億
|250.09億
|239.44億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.30
|-2.69
|-3.26
|3.58
|7.00
|營業收入
|110.62億
|132.13億
|178.37億
|155.43億
|193.77億
詳細資訊請看美股內頁：
維斯達能源(VST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
