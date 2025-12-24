諾貝爾獎得主：這樣使用 AI 才不會失去思考力

鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-24 21:45

根據《商業內幕》周三 (24 日) 報導，諾貝爾物理學獎得主 Saul Perlmutter 警告，AI 會給人一種已經理解某事的錯覺，但實際上沒有，這會削弱判斷力。他建議將 AI 當作輔助工具，而非思考的替代品。

諾貝爾物理學獎得主Saul Perlmutter建議把AI當作輔助思考的工具，而非替代品。(圖:Reuters/TPG)

你以為 AI 讓你變聰明了嗎？Perlmutter 不這麼認為。

他周三在挪威央行投資管理集團執行長 Nicolai Tangen 的 podcast 節目中表示，AI 的棘手之處在於，它會給人已經學會基礎知識的印象，但其實還沒有。真正的風險在於，學生可能在尚未學會如何獨立思考前，就過度依賴 AI。

把 AI 當輔助工具 而非取代你思考

Perlmutter 說，關鍵是把 AI 當作輔助思考的工具，而不是替你思考。他認為，AI 可以是很強大武器，但前提是使用者已經知道如何批判性思考。

在加州大學柏克萊分校，Perlmutter 和同事開發了一門批判性思考課程，以科學推理為核心，包括機率思維、錯誤檢查、懷疑論和結構化辯論，透過遊戲、練習和討論教學，目標是讓這些思考習慣內化為日常決策的一部分。

AI 太有自信是問題

Perlmutter 擔心 AI 說話時往往過度自信，可能削弱人們的懷疑精神，讓使用者更容易照單全收。這種自信反映了人類最危險的認知偏誤：相信看起來權威的資訊。他建議用評估人類說法的方式來評估 AI，權衡可信度、不確定性和出錯可能性。

學會察覺被騙

在科學界，研究人員假設自己會犯錯，並建立系統來抓錯。Perlmutter 說，同樣的思維也適用於 AI。

「這些概念有很多只是用來思考我們在哪裡被騙的工具。我們可能騙自己，AI 可能騙自己，然後可能騙我們。」他說，這就是為什麼 AI 素養也包括知道何時不該信任 AI，並且要能接受不確定性，而不是把 AI 當作絕對真理。