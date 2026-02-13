賴總統稱台灣必須加強國防 國台辦回應！
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導
賴清德總統警告，若共軍奪取台灣，區域內其他國家將淪為中國下一個目標，他強調台灣必須大幅加強國防能力。
據《法新社》周四（12 日）報導，這是賴清德自 2024 年 5 月就職以來首次接受國際通訊社專訪。他在受訪中表示，有信心立法院將通過 400 億美元追加預算，以資助國防採購，包括向美國購買武器。
賴清德表示，如果共軍拿下台灣，北京將變得「更具侵略性，破壞印太地區的和平穩定，以及基於規則的國際秩序」。
「如果台灣被中國併吞，中國的擴張野心不會止步於此。」賴清德周二在總統府接受《法新社》專訪時說道。
「下一個受到威脅的國家將是日本、菲律賓及印太區域其他國家，其影響最終將波及美洲和歐洲。」賴清德說。
據《央視》報導，大陸國台辦發言人陳斌華周五對此表示，賴清德不惜把台灣同胞幾代人的家產家業拱手送與外人，嚴重損害台灣同胞利益福祉，是加劇兩岸局勢緊張的亂源，是破壞台海和平穩定的禍端。
陳斌華說，台灣問題什麼時候、以什麼方式解決，完全是中國人自己的事，外部勢力無權干涉。在兩岸必將統一也必然統一的潮流大勢面前，在十四億多同胞維護國家主權和領土完整的決心意志面前，任何抗拒統一的圖謀都是痴心妄想。
