賴總統稱台灣必須加強國防 國台辦回應！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-02-13 21:23

賴清德總統警告，若共軍奪取台灣，區域內其他國家將淪為中國下一個目標，他強調台灣必須大幅加強國防能力。

賴總統稱台灣必須加強國防。（圖：國防部）

據《法新社》周四（12 日）報導，這是賴清德自 2024 年 5 月就職以來首次接受國際通訊社專訪。他在受訪中表示，有信心立法院將通過 400 億美元追加預算，以資助國防採購，包括向美國購買武器。

‌



賴清德表示，如果共軍拿下台灣，北京將變得「更具侵略性，破壞印太地區的和平穩定，以及基於規則的國際秩序」。

「如果台灣被中國併吞，中國的擴張野心不會止步於此。」賴清德周二在總統府接受《法新社》專訪時說道。

「下一個受到威脅的國家將是日本、菲律賓及印太區域其他國家，其影響最終將波及美洲和歐洲。」賴清德說。

據《央視》報導，大陸國台辦發言人陳斌華周五對此表示，賴清德不惜把台灣同胞幾代人的家產家業拱手送與外人，嚴重損害台灣同胞利益福祉，是加劇兩岸局勢緊張的亂源，是破壞台海和平穩定的禍端。