網購安全疑慮商品擬採實名制 數發部：一個月內提出管制清單

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-12-24 15:49

針對日前台北捷運發生無差別攻擊事件，兇嫌透過網路購買煙霧彈與瓦斯噴槍等工具，引發社會對於網購安全管制的關注，數位發展部林宜敬部長今 (24) 日在立法院接受立委質詢時表示，將針對具安全疑慮的特殊品項研擬網購實名制，目前已與主要電商平台達成初步共識，預計一個月內提出規劃方向與管制清單。

圖為數發部部長林宜敬。(鉅亨網記者吳承諦攝)

林宜敬指出，為防範類似事件重演並阻絕模仿效應，數發部計畫與內政部、衛福部等主管機關合作，盤點出具有風險的商品清單。未來針對這類特殊品項，考慮透過數發部推出的「數位憑證皮夾」機制，在民眾網購下單或超商取貨時進行身分認證，從源頭強化治安防護網。

關於實施細節，林宜敬透露已於週一 (22 日) 召集國內主要電商平台業者開會討論，業者對於由政府主導的實名制規範態度積極且願意全力配合。未來的管制作為將分為兩類，部分極高風險品項須在購買前完成身分驗證才能下單，另一類則著重於保留完整的數位交易跡證，以利案發後警政單位追查。

儘管實名制有助於遏止犯罪，但林宜敬也強調台灣為民主法治國家，政策推動必須兼顧消費者隱私與購物權益，不會對所有網購商品進行全面性管制。目前的共識是針對特定高風險、可能造成公共恐慌的物品建立門檻，增加有心人士的取得成本與難度。