鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-12-24 09:57

台灣虎航深耕南部旅遊市場 首開台南出發國際航線。(鉅亨網資料照)

台灣虎航董事長黃世惠表示，首度將航點布局延伸至台南，具極重要的里程碑意義，透過這次雙航線的布局，除了能大幅縮短南台灣和日本九州之間的距離，更提供了高雄、台南雙點進出的彈性選擇。

台灣虎航也期待透過此新航線，吸引更多日籍旅客到台南與高雄，感受深厚的南台灣文化底蘊。