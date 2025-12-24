台灣虎航深耕南部旅遊市場 首開台南出發國際航線
鉅亨網記者王莞甯 台北
台灣虎航 (6757-TW) 拓展南部版圖積極，一口氣開航高雄 - 熊本、台南 - 熊本兩條新航線，其中，台南 - 熊本更是台灣虎航首度從台南出發的國際航線，展現深耕日本市場的決心。
台灣虎航董事長黃世惠表示，首度將航點布局延伸至台南，具極重要的里程碑意義，透過這次雙航線的布局，除了能大幅縮短南台灣和日本九州之間的距離，更提供了高雄、台南雙點進出的彈性選擇。
尤其台積電 (2330-TW) 在台南、高雄和熊本都有設廠，此航線的開通，更串聯起台日半導體科技走廊，為產業合作與交流開啟全新篇章。
台灣虎航也期待透過此新航線，吸引更多日籍旅客到台南與高雄，感受深厚的南台灣文化底蘊。
高雄 - 熊本和台南 - 熊本航線開航初期，每周均營運 2 班，目前台灣虎航由高雄出發的日本航點已達 9 條，連同台南出發的航網延伸，將全面強化南台灣旅客赴日旅遊與商務往來的便利性。
