鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-24 09:00

據《TechCrunch》周二 (23 日) 報導，區塊鏈監測公司統計，網路犯罪者今年竊取的加密貨幣金額高達 27 億美元(約新台幣 849.5 億)，創下加密貨幣駭客竊盜的新紀錄。

2025 年再度出現數十起加密貨幣竊案，受害對象涵蓋多家加密貨幣交易所，以及其他 Web3 與去中心化金融 (DeFi) 專案。其中規模最大的駭客事件，為總部位於杜拜的加密貨幣交易所 Bybit 遭入侵，駭客竊走約 14 億美元的加密貨幣。多家區塊鏈分析公司以及美國聯邦調查局 (FBI) 指控，此次攻擊來自北韓政府駭客，這是近年來最活躍、且最常鎖定加密貨幣的駭客組織。

‌



這起案件是史上已知規模最大的加密貨幣竊案，同時也是人類史上最大宗的金融搶劫之一。在 Bybit 事件之前，最大的加密貨幣竊案發生於 2022 年，駭客在對 Ronin Network 與 Poly Network 的攻擊中，分別竊得 6.24 億美元與 6.11 億美元。

加密貨幣監測公司 Chainalysis 與 TRM Labs 提供數據顯示，2025 年遭竊的加密貨幣總額約為 27 億美元。Chainalysis 也表示，另有約 70 萬美元是從個人加密錢包中被盜。

營運加密貨幣竊案追蹤資料庫 REKT 的 Web3 資安公司 De.Fi，同樣估計去年遭竊或遭駭的加密貨幣金額約為 27 億美元。

北韓政府駭客今年仍是最大的加密貨幣竊賊。根據 Chainalysis 與 Elliptic 統計，北韓駭客今年至少竊得 20 億美元。Elliptic 估算，自 2017 年以來，金正恩政權的駭客累計已竊取約 60 億美元的加密貨幣，而北韓正是利用這些資金，為其遭制裁的核武計畫提供資金來源。

今年其他重大加密貨幣駭客事件還包括：去中心化交易所 Cetus 遭攻擊，駭客得手 2.23 億美元；建構於以太坊區塊鏈上的 Balancer 遭入侵，損失 1.28 億美元；加密貨幣交易所 Phemex 遭駭，損失超過 7,300 萬美元。