據《TechCrunch》周二 (23 日) 報導，區塊鏈監測公司統計，網路犯罪者今年竊取的加密貨幣金額高達 27 億美元(約新台幣 849.5 億)，創下加密貨幣駭客竊盜的新紀錄。
2025 年再度出現數十起加密貨幣竊案，受害對象涵蓋多家加密貨幣交易所，以及其他 Web3 與去中心化金融 (DeFi) 專案。其中規模最大的駭客事件，為總部位於杜拜的加密貨幣交易所 Bybit 遭入侵，駭客竊走約 14 億美元的加密貨幣。多家區塊鏈分析公司以及美國聯邦調查局 (FBI) 指控，此次攻擊來自北韓政府駭客，這是近年來最活躍、且最常鎖定加密貨幣的駭客組織。
這起案件是史上已知規模最大的加密貨幣竊案，同時也是人類史上最大宗的金融搶劫之一。在 Bybit 事件之前，最大的加密貨幣竊案發生於 2022 年，駭客在對 Ronin Network 與 Poly Network 的攻擊中，分別竊得 6.24 億美元與 6.11 億美元。
加密貨幣監測公司 Chainalysis 與 TRM Labs 提供數據顯示，2025 年遭竊的加密貨幣總額約為 27 億美元。Chainalysis 也表示，另有約 70 萬美元是從個人加密錢包中被盜。
營運加密貨幣竊案追蹤資料庫 REKT 的 Web3 資安公司 De.Fi，同樣估計去年遭竊或遭駭的加密貨幣金額約為 27 億美元。
北韓政府駭客今年仍是最大的加密貨幣竊賊。根據 Chainalysis 與 Elliptic 統計，北韓駭客今年至少竊得 20 億美元。Elliptic 估算，自 2017 年以來，金正恩政權的駭客累計已竊取約 60 億美元的加密貨幣，而北韓正是利用這些資金，為其遭制裁的核武計畫提供資金來源。
今年其他重大加密貨幣駭客事件還包括：去中心化交易所 Cetus 遭攻擊，駭客得手 2.23 億美元；建構於以太坊區塊鏈上的 Balancer 遭入侵，損失 1.28 億美元；加密貨幣交易所 Phemex 遭駭，損失超過 7,300 萬美元。
針對加密貨幣交易所與 DeFi 的網路犯罪行為，並未出現減緩跡象。2024 年，駭客竊取的加密貨幣金額達 22 億美元，而在 2023 年，竊盜總額約為 20 億美元。
