鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：LENNAR CORP B(LEN.B-US)EPS預估下修至7.14元，預估目標價為110.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對LENNAR CORP B(LEN.B-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.33元下修至7.14元，其中最高估值9.63元，最低估值5.58元，預估目標價為110.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值9.63(9.63)14.117.3
最低值5.58(5.58)6.47.3
平均值7.33(7.51)9.167.3
中位數7.14(7.33)9.157.3

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值363.18億412.28億379.20億
最低值301.13億313.18億365.98億
平均值333.16億355.10億372.59億
中位數335.06億355.40億372.59億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS14.2815.7413.7314.318.06
營業收入271.42億337.10億342.88億354.77億341.87億

詳細資訊請看美股內頁：
LENNAR CORP B(LEN.B-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


