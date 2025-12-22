鉅亨速報 - Factset 最新調查：鋼鐵動態(STLD-US)EPS預估上修至8.45元，預估目標價為175.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對鋼鐵動態(STLD-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.33元上修至8.45元，其中最高估值8.92元，最低估值7.83元，預估目標價為175.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.92(8.92)
|16.11
|17.61
|18.93
|最低值
|7.83(7.83)
|11.66
|11.89
|18.93
|平均值
|8.32(8.28)
|13.25
|14.93
|18.93
|中位數
|8.45(8.33)
|13.08
|14.62
|18.93
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|185.40億
|217.81億
|219.71億
|228.22億
|最低值
|180.84億
|187.47億
|191.89億
|228.22億
|平均值
|184.00億
|204.36億
|209.73億
|228.22億
|中位數
|184.12億
|205.14億
|210.45億
|228.22億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.59
|15.56
|20.92
|14.64
|9.84
|營業收入
|96.01億
|184.09億
|222.61億
|187.95億
|175.40億
詳細資訊請看美股內頁：
鋼鐵動態(STLD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
