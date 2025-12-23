search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估下修至-0.55元，預估目標價為39.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Lineage, Inc.(LINE-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.15元下修至-0.55元，其中最高估值1.19元，最低估值-0.66元，預估目標價為39.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.19(1.19)0.730.91-0.64
最低值-0.66(-0.65)-0.87-0.86-0.64
平均值-0.17(-0.1)-0.24-0.23-0.64
中位數-0.55(-0.15)-0.62-0.69-0.64

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值55.08億58.97億61.68億64.17億
最低值53.44億53.59億53.80億55.27億
平均值54.07億55.35億57.45億60.95億
中位數53.87億54.83億57.43億63.41億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-0.84-0.41-0.53-3.70
營業收入37.02億49.28億53.42億53.40億

詳細資訊請看美股內頁：
Lineage, Inc.(LINE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSLINE

