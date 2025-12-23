鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估下修至-0.55元，預估目標價為39.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Lineage, Inc.(LINE-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.15元下修至-0.55元，其中最高估值1.19元，最低估值-0.66元，預估目標價為39.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.19(1.19)
|0.73
|0.91
|-0.64
|最低值
|-0.66(-0.65)
|-0.87
|-0.86
|-0.64
|平均值
|-0.17(-0.1)
|-0.24
|-0.23
|-0.64
|中位數
|-0.55(-0.15)
|-0.62
|-0.69
|-0.64
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|55.08億
|58.97億
|61.68億
|64.17億
|最低值
|53.44億
|53.59億
|53.80億
|55.27億
|平均值
|54.07億
|55.35億
|57.45億
|60.95億
|中位數
|53.87億
|54.83億
|57.43億
|63.41億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.84
|-0.41
|-0.53
|-3.70
|營業收入
|37.02億
|49.28億
|53.42億
|53.40億
詳細資訊請看美股內頁：
Lineage, Inc.(LINE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
