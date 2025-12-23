search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至-2元，預估目標價為82.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.96元下修至-2元，其中最高估值-0.1元，最低估值-2.47元，預估目標價為82.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.1(-0.1)2.454.652.77
最低值-2.47(-2.47)-1.160.792.77
平均值-1.89(-1.83)0.812.462.77
中位數-2(-1.96)0.52.422.77

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值115.13億120.81億125.17億129.47億
最低值110.99億100.71億105.48億129.47億
平均值112.76億113.54億118.82億129.47億
中位數112.50億115.85億119.52億129.47億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.5615.5817.343.704.64
營業收入75.04億117.78億157.94億125.48億121.42億

詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSWLK

