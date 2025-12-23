鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至-2元，預估目標價為82.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.96元下修至-2元，其中最高估值-0.1元，最低估值-2.47元，預估目標價為82.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.1(-0.1)
|2.45
|4.65
|2.77
|最低值
|-2.47(-2.47)
|-1.16
|0.79
|2.77
|平均值
|-1.89(-1.83)
|0.81
|2.46
|2.77
|中位數
|-2(-1.96)
|0.5
|2.42
|2.77
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|115.13億
|120.81億
|125.17億
|129.47億
|最低值
|110.99億
|100.71億
|105.48億
|129.47億
|平均值
|112.76億
|113.54億
|118.82億
|129.47億
|中位數
|112.50億
|115.85億
|119.52億
|129.47億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.56
|15.58
|17.34
|3.70
|4.64
|營業收入
|75.04億
|117.78億
|157.94億
|125.48億
|121.42億
詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
