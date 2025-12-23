鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-23 17:48

響應金管會推動「亞洲資產管理中心」政策，投信業迎來新里程碑。統一投信今 (23) 日宣布，成為台灣首家獲准開辦「家族辦公室整合顧問業務」的投信公司，這標誌著統一完成一站式資產管理的最後一塊拼圖，成功建構從「員工財商、企業財務」到「家族辦公室」的金字塔式財富傳承工程，有別於銀行動輒百億資產的客戶，統一主力客群瞄準本土中小企業。總經理董永寬定調今年為「彎道超車」的一年，2026 年則是「火力全開」。

投信首家！統一投信獲准開辦「家族辦公室」 瞄準本土中小企業客群。(鉅亨網記者陳于晴攝)

董永寬致詞時表示，2025 年是統一投信「彎道超車」的一年，憑藉著主動式 ETF－主動統一台股增長 (00981A-TW) 創造的市場奇蹟，規模從 IPO 時的 28 億元一路飆升至近 500 億元。展望 2026 年，董永寬宣示將進入「火力全開、遍地開花」的加速階段。

董永寬直言，「我們兩、三年前就開始布局家族辦公室，當時業內沒幾人知道這是什麼。」統一投信的經營哲學是「三個永動」，包括人才永動、持續播種、以及理財教育，他指出，取得這張執照代表統一投信將扮演「穿針引線」的平台角色，將高貴不貴的專業服務普及化。

從彎道超車到火力全開 統一跨足家辦：扮演資產管理「設計師」

針對家族辦公室的具體運作情形，統一投信投資顧問部資深協理馬志豪指出，核心不在於名號，而在於「整合」與「顧問」。他將統一投信的角色比喻為「建築設計師」，蓋房子需要設計師統籌水電、泥作與油漆；家族辦公室則需要統一投信整合律師、會計師及信託專家，提供一站式管理，降低家族內部的摩擦成本。

馬志豪進一步說明，家族辦公室業務將涵蓋四大面向，一、資產配置：結合國內外全權委託、EAM(外部資產管理人) 業務，管理境內外資金池。二、家族傳承：協助制定家族憲章或家訓，並落實於公司章程或信託契約。三、稅務與法律：針對全球徵稅環境，提供合法的架構優化。四、企業轉型：協助台灣中小企業解決「二代不接班」的困境，導入專業經理人，協助創辦家族保留「所有權」與「收益權」。

馬志豪也分享了親身經歷的真實個案，他有位小學同學，家中是經營水電盤商，身為二代的他，在父母送到美國攻讀化工博士後，目前從事指甲油研發，對回頭接手水電家業毫無興趣，原因是不想弄髒衣袖。馬志豪直言，這就是典型的台灣中小企業現狀，二代優秀、不願接班，這時候就應該透過家族辦公室的介入，協助建立架構，讓專業經理人負責管理權，讓子女保有所有權與收益權，以持續運轉支撐家族財富。

「福儲信託」報酬數字會說話 18 年績效見證「理財」魔力

統一投信強調，「理財」不同於「投資」，核心在於長線參與。假設每月月底以 3000 元投資台股基金組合 (統一經建、統一奔騰、統一中小基金)，平均每檔基金 1000 元，據晨星統計 2007/10/1 至 2025/11/30，18 年累積投入 65.4 萬元，市值成長到 461 萬元，累計報酬率達 606%，此試算案例是為企業導入員工財富管理方案的最佳示範。

董永寬說，「如果員工在 40 歲時有這筆基盤，再過一個 18 年退休時，透過資產滾動，退休金甚至有機會挑戰 5000 萬、甚至上億元。」企業主若能替員工著想，透過福儲信託強力留才並達到致富效果，這就是「幸福企業」的實踐。統一投信本身員工參與率高達 90.4%，離職率更從 3.01% 降至 1.83%，在人才穩定度上足以見效。