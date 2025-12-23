鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-12-23 19:03

強生、耀勝雙方分工互補，攜手建構醫材及醫藥雙引擎策略。(圖：強生提供)

強生指出，與耀勝的合作，在醫材端以血糖試紙印刷與安全針為切入點，醫藥端則聚焦學名藥產品。其中，安全針筒為關鍵突破口，目前已取得 3 年超過 3 億支安全針筒在台銷售訂單，有望挹注 2026 年營運表現。

‌



強生進一步提到，目前該產品已取得 TFDA 醫療器材許可證，並完成台灣、日本與美國等多國專利布局，美國 FDA 510(k) 也已進入補件階段，預計明年第一季可取證，屆時可望切入美國醫療耗材市場。

醫藥方面，目前公司持有 183 張藥品許可證，產品涵蓋抗菌消炎、慢性病用藥、心血管、內分泌及中樞神經等多元領域，並已在全台建立超過 4000 家通路，橫跨醫院、診所、藥局與經銷商等通路網路。

此外，強生積極導入熱熔擠出 (HME) 等高技術門檻劑型，聚焦抗糖尿病、抗黴菌、失眠與慢性病用藥等高值化產品開發，藉由提升 API(活性藥物成分) 的生體可用率與差異化特性，避開價格競爭鴻海，以面對學名藥同質化競爭。