強生、耀勝雙方分工互補 攜手建構醫材及醫藥雙引擎策略
鉅亨網記者劉玟妤 台北
強生 (4747-TW) 今 (23) 日召開法說會，指出持續深化與耀勝 (3207-TW) 合作，一同建構醫材及醫藥雙引擎策略，雙方在產品開發、法規申請與市場導入具高度互補性，將有效縮短產品上市時程，進一步放大規模效益。
強生指出，與耀勝的合作，在醫材端以血糖試紙印刷與安全針為切入點，醫藥端則聚焦學名藥產品。其中，安全針筒為關鍵突破口，目前已取得 3 年超過 3 億支安全針筒在台銷售訂單，有望挹注 2026 年營運表現。
強生進一步提到，目前該產品已取得 TFDA 醫療器材許可證，並完成台灣、日本與美國等多國專利布局，美國 FDA 510(k) 也已進入補件階段，預計明年第一季可取證，屆時可望切入美國醫療耗材市場。
醫藥方面，目前公司持有 183 張藥品許可證，產品涵蓋抗菌消炎、慢性病用藥、心血管、內分泌及中樞神經等多元領域，並已在全台建立超過 4000 家通路，橫跨醫院、診所、藥局與經銷商等通路網路。
此外，強生積極導入熱熔擠出 (HME) 等高技術門檻劑型，聚焦抗糖尿病、抗黴菌、失眠與慢性病用藥等高值化產品開發，藉由提升 API(活性藥物成分) 的生體可用率與差異化特性，避開價格競爭鴻海，以面對學名藥同質化競爭。
強生與耀勝近年也透過引進授權、共同研發、投資策略合作等模式，進一步擴大集團在多元產品線、產品上市、商轉效率、製造整合、通路布局與市場推廣上的合作，鎖定 OTC 與自費市場，同時拓展美國與東南亞等海外市場，進一步優化營收結構、提升毛利。
