鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-23 22:02

因應 2026 年接軌國際會計準則，為緩解保險業每月結算作業壓力，金管會表示，明年起保險業及具保險子公司的公開發行公司，每月營收公告申報期限將由現行的 10 日放寬至 15 日。根據金管會統計，共有 24 家保險公司適用，而 11 家金控與和泰車、三商投控等公發公司亦可延後申報。

證期局副局長黃厚銘說明，根據《公開發行公司財務報告及營運情形公告申報特殊適用範圍辦法》第 3 條修正規定，自 2026 年 2 月公告申報 1 月份營收起，保險業及具保險業子公司的公發公司，其每月合併營業收入額申報期限，得由次月 10 日延長至 15 日。符合資格的公司「無須另行申請」，即可自動適用此延長期限。

保險局副局長蔡火炎指出，適用對象包含 12 家壽險公司、11 家產險公司及 1 家再保險公司，保險業共計 24 家。

銀行局副局長王允中表示，11 家旗下有保險子公司的金控，亦可延至 15 日公告申報每月營收，分別為富邦金、國泰金、中信金、元大金、兆豐金、台新新光金、第一金、華南金、凱基金、合庫金、台灣金控。

黃厚銘進一步補充，除了純保險業與金控業之外，若公發公司旗下設有保險業子公司 (如和泰車、三商投控等)，同樣適用此項規定。