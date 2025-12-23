鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-12-23 19:40

IET-KY(4971-TW) 英特磊今 (23) 日舉行法說會，英特磊表示，今 (2025) 年成長動能受惠於 AI 資料中心 (Data Center)、高速光通訊需求強勁，加上產品毛利率維持穩定，目前公司核心聚焦於高毛利、高技術門檻產品，加上 MBE(磊晶) 技術具領先優勢。法人預估，隨著三五族半導體於高速、光通訊仍具不可替代性，英特磊未來營收，將以單季突破 3 億元以上為目標。

英特磊在法說上表示，在高速光通訊需求仍強勁下，目前 100G/200G PD(磷化銦 PIN) 訂單明顯成長，公司產品聚焦高毛利、高技術門檻；MBE 技術也具領先優勢，以 100G/200G(含大於 200G 以上) 為主要出貨動能，目前尚有 400G、vcsel、量子點雷射持續研發中，初期的客戶回饋皆以正向看待訂單。

英特磊指出，今年磷化銦 (InP) 因供應吃緊，PD 需求成倍成長，但瓶頸在供給端受到 InP 基板材料限制，目前在基板供應仍吃緊下，隨著 PD 需求成倍成長，InP 供給仍受限。

目前英特磊除了有穩定供應基板供應商，也已自行投入 InP 基板再研磨再生，用途不是投入量產，而是強化研發、檢測等工作。