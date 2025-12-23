鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-12-23 17:37

網通廠中磊 (5388-TW) 日前針對營運展望釋出樂觀訊息，表示隨著長達 2 年的客戶庫存調節告一段落，第 4 季營收表現預期將不低於第 3 季水準，展望 2026 年，在 WiFi 7 滲透率提升及新產品放量帶動下，公司營運將重回成長軌道。

中磊看好2026年重回成長軌道 電信訂單能見度已達明年底。(圖：shutterstock)

中磊表示，目前電信訂單能見度相當高，已可看至明年年底，對於明年營運成長深具信心。中磊今年第 3 季營收來到 147 億元，隨著傳統淡季效應減弱，第 4 季營收規模可望維持高檔。儘管面臨記憶體等零組件漲價挑戰，但透過經濟規模擴大及費用率有效控管，獲利能力仍將維持穩健。

針對重點市場佈局，中磊提到，北美市場仍是主要營收來源，佔比已突破 70% 且持續攀升，過去中磊在北美有線電視業者市佔率較高，但在電信營運商滲透率相對較低。隨著光纖普及與 5G FWA 固定無線接取設備出貨增溫，明年在北美電信市場將有顯著成長空間。

在產品技術演進方面，中磊點出 WiFi 7 規格將在明年成為市場主流，DOCSIS 4.0 與分散式接取架構產品也將挹注新動能。值得注意的是物聯網設備結合邊緣運算 AI 浪潮，成為今年成長幅度最大的產品線，這類產品客戶群已從傳統電信商擴展至雲端服務業者，成功為營運注入新活水。

關於全球產能配置，菲律賓廠目前已躍升為中磊最大生產基地，產能佔比接近 70%。為因應地緣政治風險與北美關稅變動，中磊將積極擴充墨西哥廠產能以就近服務客戶，中磊坦言今年雖受關稅政策反覆干擾生產排程，但目前供應鏈調整已大致底定，自動化生產將是未來獲利關鍵。