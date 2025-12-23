綠領人才缺口逼近3萬 半導體佔逾1/5 環部明年跨部會培力課程上線
鉅亨網記者張韶雯 台北
環境部與 104 人力銀行 (3130-TW) 今（23）日共同發布《2025 下半年綠領人才就業趨勢報告》，顯示台灣綠領人才市場已從政策倡議轉向企業「主動搶才」。統計指出，台灣綠領徵才企業已由 2018 年的 1400 多家成長至今年 4157 家，8 年成長 182%；人才缺口逼近 3 萬個，較 8 年前成長 278%，其中需求最旺為電子資訊半導體，約 6100 個職缺。自 115 年起，環境部將進一步與各部會合作，推出綠領人才 plus 加值課程。
環境部長彭啓明表示，綠領已是產業轉型與科技創新的共同語言，不再僅限於傳統環境領域。面對全球供應鏈的減碳要求，半導體、金融、營建、零售等產業積極招募，使缺口持續擴大。報告指出，台灣綠色科技產業附加價值 4 年成長近 55%，帶動 2025 年綠領需求升溫。其中，減碳與環境治理相關就業人數成長最顯著，年均成長率達 28.5%，顯示產業結構性擴張已全面反映在招募端。
需求最旺的前三大產業分別為電子資訊半導體（約 6100 個職缺）、一般製造及建築營造。值得注意的是，綠領人才與 AI 技術結合成為顯學，2025 年綠領 AI 相關工作達 5340 個，占整體綠領職缺 18.2%，比去年增長 35%。熱門職務包含軟體工程、工程研發與專案管理。薪資方面，綠領職缺月薪中位數為 4 萬元，高於整體市場的 3.8 萬元，且有 33% 的職缺採取「面議」，遠高於市場平均的 15%，顯示企業願意為專業永續人才提供更優渥的待遇。
針對人才培力，彭啓明指出，49.3% 的綠領職缺不限科系，且多數接受 1 年以下經驗。環境部已於 114 年與 32 所大學合作推動培育課程，涵蓋淨零減碳、綠建築及氣候調適等主題。自 115 年起，環境部將進一步與各部會合作，推出綠領人才 plus 加值課程，縮短學用落差。數據顯示，求職者持有相關合格證明後，面試邀約次數成長 5.4 倍，原本未獲邀約者也有 43% 獲得面試機會，證實綠領專業已成為職場競爭力的關鍵指標。
