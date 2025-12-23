綠領人才缺口逼近3萬 半導體佔逾1/5 環部明年跨部會培力課程上線

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-23 12:54

環境部與 104 人力銀行 (3130-TW) 今（23）日共同發布《2025 下半年綠領人才就業趨勢報告》，顯示台灣綠領人才市場已從政策倡議轉向企業「主動搶才」。統計指出，台灣綠領徵才企業已由 2018 年的 1400 多家成長至今年 4157 家，8 年成長 182%；人才缺口逼近 3 萬個，較 8 年前成長 278%，其中需求最旺為電子資訊半導體，約 6100 個職缺。自 115 年起，環境部將進一步與各部會合作，推出綠領人才 plus 加值課程。

環境部長彭啓明表示，綠領已是產業轉型與科技創新的共同語言，不再僅限於傳統環境領域。面對全球供應鏈的減碳要求，半導體、金融、營建、零售等產業積極招募，使缺口持續擴大。報告指出，台灣綠色科技產業附加價值 4 年成長近 55%，帶動 2025 年綠領需求升溫。其中，減碳與環境治理相關就業人數成長最顯著，年均成長率達 28.5%，顯示產業結構性擴張已全面反映在招募端。

需求最旺的前三大產業分別為電子資訊半導體（約 6100 個職缺）、一般製造及建築營造。值得注意的是，綠領人才與 AI 技術結合成為顯學，2025 年綠領 AI 相關工作達 5340 個，占整體綠領職缺 18.2%，比去年增長 35%。熱門職務包含軟體工程、工程研發與專案管理。薪資方面，綠領職缺月薪中位數為 4 萬元，高於整體市場的 3.8 萬元，且有 33% 的職缺採取「面議」，遠高於市場平均的 15%，顯示企業願意為專業永續人才提供更優渥的待遇。