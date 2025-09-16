讓世界看見台灣的工程實力 中鼎集團總裁余俊彥獲頒工研院院士

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-16 10:39

中鼎 (9933-TW) 爲全台最大的工程統包集團，中鼎集團總裁余俊彥總裁投身工程領域 50 餘年，見證並參與台灣無數重大建設，榮獲工業技術研究院院士（ITRI Laureate）殊榮。余俊彥出席 15 日於工研院舉辦的「52 週年院慶暨院士授證典禮」，接受副總統蕭美琴授予院士證書及證章。

中鼎集團余俊彥總裁（右），接受副總統蕭美琴授予工研院院士證書及證章。(圖：中鼎提供)

工研院是台灣規模最大、最具指標性的國際級研究機構，以科技研發、帶動產業發展、創造經濟價值、增進社會福祉為任務。為表彰在產業技術上對產業發展與增進人民生活福祉有傑出貢獻者，設置終身榮譽職銜「工業技術研究院院士」，頒授證書表揚。

余俊彥表示，特別感謝工研院長期攜手中鼎共同推動產業發展；此份榮耀，不僅是對其個人的肯定，更是對中鼎集團及整個工程產業的一大鼓舞，自己是站在中鼎這個巨人的肩膀上被大家看到，感謝全球 8000 位中鼎人，一起努力為中鼎打拼奮鬥、為工程界貢獻心力。

余俊彥以工程為一生職志，領導中鼎以「最值得信賴的全球工程服務團隊」為願景，逐步發展為「台灣第一、全球百大」的國際級統包工程集團。他對中鼎的經營管理屢獲各界讚譽，包括 FEIAP 亞洲及太平洋工程組織聯盟工程獎章及榮譽會士、國立中央大學名譽博士、GCSA 全球企業永續獎傑出人物世界獎、《哈佛商業評論》台灣 CEO 100 強及數位轉型領袖、中國工程師學會工程獎章等殊榮。